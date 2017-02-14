"Resbash"-Житель Башкирии зарезал приятеля на День святого Валентина
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15.02.17 14:44
Двое жителей Белорецкого района отравились угарным газом
15.02.17 14:34
В Уфе открылась Высшая школа управления
15.02.17 14:16
Житель Башкирии зарезал приятеля на День святого Валентина
15.02.17 13:38
Недолго музыка играла
15.02.17 13:05
В селе Архангельском закрыли дворец культуры
15.02.17 13:04
Бандерас в Уфе!
15.02.17 12:18
В Уфе прокуратура потребовала закрыть цирк из-за угрозы обрушения крыши
15.02.17 12:09
Водоснабжение всех домов на Уфимском шоссе восстановлено
15.02.17 12:01
В Башкирии снизилась смертность
15.02.17 11:57
Полицейский из Уфы осуждён за получение взяток с уличных торговцев
15.02.17 11:54
Ученики Уфимской коррекционной школы вошли в состав сборной России по горнолыжному спорту
15.02.17 11:44
В Уфе водитель и пешеход выясняли отношения с помощью лопаты и пистолета
15.02.17 11:32
«Башнефть» укрепила позиции «Роснефти»
15.02.17 11:10
Рустэм Хамитов — экологам: «Я ваш первый помощник в вашей деятельности»
15.02.17 11:04
В Белебеевском районе воздух портили оксиды железа
15.02.17 10:28
В Уфе 38-летняя женщина пострадала в результате наезда «он-До»
15.02.17 10:23
В Нугуше прошёл «Урал-батыр байрамы»
15.02.17 10:09
В Уфе на женщину напал леопард
15.02.17 09:55
В Башкирии перед судом предстанут 13 участников наркогруппировки
15.02.17 09:50
"Салават Юлаев" выиграл у казанского "Ак Барса" - 3:1
15.02.17 00:15
В Башкирии пойман серийный квартирный вор
15.02.17 00:03
В Башкирии на трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковой автомобиль
14.02.17 17:38
В Стерлитамаке у нетрезвого водителя права сперва отобрали, а потом вернули
14.02.17 17:13
В Уфе на пожаре в частном доме погиб человек
14.02.17 15:57
В Туймазах обокрали женщину во время приступа эпилепсии
14.02.17 15:51
В Кумертау «Кристалл» погасил долг по зарплате
14.02.17 14:45
Константин Толкачёв занял вторую строку в медиарейтинге руководителей законодательных органов
14.02.17 14:36
В Башкирии за прошлый год в ДТП на железнодорожных переездах погибли два человека
14.02.17 14:35
В Уфимском районе мужчина едва не убил соседа из ревности
14.02.17 14:20
В Уфе население за год увеличилось на 0,4 процента
14.02.17 14:12
Житель Башкирии получил пожизненный срок за жестокое убийство двух женщин
14.02.17 14:12
В Уфе из-за угрозы обрушения частично снесут ТСК «Кувыкинский»
14.02.17 14:02
В Уфе подана вода в большинство домов на Уфимском шоссе, пострадавших от аварии
14.02.17 12:52
В Кушнаренковском районе будут судить главу сельсовета
14.02.17 11:36
Житель Стерлитамака предстанет перед судом за гибель двух несовершеннолетних дочерей
14.02.17 11:16
Уфимский бизнесмен пытался подкупить сотрудника «Башнефть-Добычи»
14.02.17 10:50
В Башкирии погиб водитель снегохода
14.02.17 10:50
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
14.02.17 10:40
В Уфе бездомным помогут едой и одеждой
14.02.17 10:34
В Уфе проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
14.02.17 10:32
В России отзывают более полутора тысяч «Ягуаров»
14.02.17 10:20
В Башкирии проиндексировали пособия семьям с детьми
14.02.17 10:18
В Башкирии прокуратура добилась выплаты работникам более полумиллиарда рублей задержанной зарплаты
14.02.17 10:15
Уфимец перечислил 54 тысячи рублей за несуществующий гаджет
14.02.17 10:05
В Уфе водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
13.02.17 21:42
В Башкирии в результате наезда на встречке погибла пассажирка «невиновной» машины
13.02.17 17:32
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
13.02.17 16:57
Жительница Дюртюлинского района подозревается в убийстве пожилой женщины
13.02.17 14:52
Появится ли в Уфе улица Жириновского?
13.02.17 14:31
В Башкирии задержали браконьеров с косулей в «Фокусе»
13.02.17 14:29
В Благовещенском районе депутата сельсовета осудили за денежные махинации
13.02.17 13:39
Уфимские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
13.02.17 13:15
Республика начала готовиться к паводку
13.02.17 13:13
В Башкирии компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа пристава
13.02.17 13:13
Режиссёр киностудии «Башкортостан» стал победителем на фестивале башкирского видео «Осҡон»
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