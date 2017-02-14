Житель Башкирии зарезал приятеля на День святого Валентина

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины.

Вечером 14 февраля в одном из домов деревни Хлебодаровка Мелеузовского района две семейные пары собрались отметить праздник. Пьяные посиделки закончились тем, что между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки 42-летний хозяин нанес пару ножевых ранений 49-летнему гостю. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.