Недолго музыка играла

Уфимская полиция задержала вора-«меломана».

Он украл музыкальное оборудование стоимостью 32 тысячи рублей, которое 35-летний уфимец сдал в аренду для проведения корпоратива. Когда он закончился, гости разошлись, но о том, что аппаратуру нужно вернуть владельцу никто не подумал. Она так и осталась в помещении, где проходило мероприятие.

Этим воспользовался уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали уже на следующий день и завели уголовное дело.

Аппаратуру вернули владельцу, тот выразил сотрудникам полиции письменную благодарность, сообщает республиканское МВД.