В селе Архангельском закрыли дворец культуры

Там выявили серьезные нарушения пожарной безопасности.

Cуд приостановил работу учреждения на 15 суток. Как поясняют в республиканском УССП, такая мера необходима, поскольку в этом же здании находятся детская школа искусств, отдел культуры райадминистрации и ЗАГС Архангельского района.

Судебные приставы опечатали все входные двери кроме центрального входа, директору выставлено требование не допускать в здание посторонних. Пока оно будет закрыто, руководство учреждения обязали принять меры по исправлению ситуации.