Бандерас в Уфе!

автор фото: Ринат РАЗАПОВ

Пока - только как автор фотографий, выставленных в одном из торговых центров Уфы, но являющих собой предмет настоящего фотоискусства и еще одной открывшейся ипостаси голливудского мачо.

На выставке представлены 22 фотографии Антонио Бандераса из серии «Women in Gold», сделанные им к юбилею журнала "ELLE ". Чуть ранее в полной версии они демонстрировались в московском Арт-музее Ольги Свибловой и получили высокую оценку мастеров фотографии.

"Его работам свойственна испанская сюрреалистичность. При этом своих героинь. он показывает настоящими женщинами, хрупкими, даже испуганными. Серия фотографий объединена общностью стиля и несет на себе печать авторской индивидуальности и чуткости к объекту съемки", - так отозвались о бандеровских работах организаторы фотокруиза.

Кроме того в галерее торгового центра представлены избранные фотографии знаменитостей, ставших героями фотосессий журнала за двадцать лет: Ренаты Литвиновой, Данилы Козловского, Константина Хабенского, Сергея Шнурова и многих других.

Выставка продлится до 10 марта.

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