В Уфе прокуратура потребовала закрыть цирк из-за угрозы обрушения крыши

Запретить проведение представлений в здании уфимского цирка потребовала прокуратура Октябрьского района Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.

Повсеместное нарушение целостности кровли и угроза ее обрушения были выявлены при проверке специалистами технического состояния здания 1968 года постройки. Кроме того, обнаружена масса других нарушений: стены отделаны горючими материалами, системы оповещения нет, огнетушители просрочены.

Аварийному зданию требуется немедленный ремонт, а его эксплуатацию необходимо прекратить. В данный момент дело находится на рассмотрении в суде.