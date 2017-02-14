Водоснабжение всех домов на Уфимском шоссе восстановлено

15.02.17 Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15.02.17 Сегодня - Международный день детей, больных раком

15.02.17 Сегодня - Сретение Господне

15.02.17 «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:1‍

15.02.17 Начались всероссийские гастроли ансамбля имени Файзи Гаскарова

15.02.17 В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна

15.02.17 В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

15.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России