В Уфе водитель и пешеход выясняли отношения с помощью лопаты и пистолета

Вчера вечером между пенсионером и водителем «Мазды» во дворе дома по улице Рабкоров произошла ссора из-за того, что по мнению пешехода, водитель перегородил своей машиной дорогу.

В ходе потасовки автовладелец применил лежавший в «Мазде» травматический пистолет. Потерпевшего с травмой ноги доставили в больницу.

Полицейские установили личность и доставили в отдел водителя – им оказался уфимец, 1982 года рождения. Он подал заявление о том, что в ходе конфликта пенсионер стал бить его лопатой. Теперь стражам порядка предстоит разобраться во всей картине произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по РБ.