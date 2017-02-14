«Башнефть» укрепила позиции «Роснефти»

Мощности «Роснефти» по добыче жидких углеводородов в результате покупки «Башнефти» увеличились на 10%, переработки нефти – на 20%. Это укрепило ее позиции в качестве крупнейшей публичной нефтегазовой компании в мире, говорится в сообщении «Роснефти».

Общий объем добычи нефти в 2016 году вырос на 3,6% до 210 млн тонн. «Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% », поясняется в информации.

Объем переработки компании на российских НПЗ в четвертом квартале достиг 27,05 млн тонн, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5% по отношению к третьему кварталу. Если же исключить «Башнефть», то переработка выросла на 3,2% - до 22,2 млн тонн, отмечается в сообщении.

Приобретение «Башнефти» также сказалось на объемах реализации нефтепродуктов. Прибыльность продаж составила 5% в 2016 году по отношению к предыдущему году с учетом интеграции «Башнефти» в четвертом квартале прошлого года.

Пресс-служба компании напоминает, что покупка госпакета акций «Башнефти» была завершена в октябре 2016 года. Одним из приоритетов «Роснефти» на этот год она называет «продолжение интеграции активов, а также реализацию синергетического потенциала от сделки, в том числе за счет оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау».

Автор: Эльза ИСКУЖИНА