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15.02.17 | 11:32 НОВОСТИ | Архив новостей
«Башнефть» укрепила позиции «Роснефти»
Мощности «Роснефти» по добыче жидких углеводородов в результате покупки «Башнефти» увеличились на 10%, переработки нефти – на 20%. Это укрепило ее позиции в качестве крупнейшей публичной нефтегазовой компании в мире, говорится в сообщении «Роснефти».
Общий объем добычи нефти в 2016 году вырос на 3,6% до 210 млн тонн. «Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% », поясняется в информации.
Объем переработки компании на российских НПЗ в четвертом квартале достиг 27,05 млн тонн, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5% по отношению к третьему кварталу. Если же исключить «Башнефть», то переработка выросла на 3,2% - до 22,2 млн тонн, отмечается в сообщении.
Приобретение «Башнефти» также сказалось на объемах реализации нефтепродуктов. Прибыльность продаж составила 5% в 2016 году по отношению к предыдущему году с учетом интеграции «Башнефти» в четвертом квартале прошлого года.
Пресс-служба компании напоминает, что покупка госпакета акций «Башнефти» была завершена в октябре 2016 года. Одним из приоритетов «Роснефти» на этот год она называет «продолжение интеграции активов, а также реализацию синергетического потенциала от сделки, в том числе за счет оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау».
Автор: Эльза ИСКУЖИНА
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