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15.02.17 | 11:10 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов — экологам: «Я ваш первый помощник в вашей деятельности»
"Экологическая ситуация в республике, да и в стране стабилизирована. По многим вопросам мы всё-таки движемся вперёд и начали показывать симптомы улучшения", — заявил руководитель региона на коллегии министерства природопользования и экологии республики.
В ходе заседания были подведены итоги работы министерства в прошедшем году и обозначены приоритетные задачи на год нынешний, который обозначен российским президентом как Год экологии. Среди экологических проблем глава республики выделил ситуацию с твёрдыми бытовыми отходами, вредными выбросами промышленных предприятий, отсутствие цивилизованной ливневой канализации, «экологическое хулиганство» со стороны представителей бизнеса.
— Вы отвечаете и за общественное спокойствие. Знаю, насколько чувствительны вопросы охраны окружающей среды, как глубоко они сегодня проникли в поры нашего общества. От вашей деятельности зависит и нравственное, и, конечно, физическое здоровье наших граждан. Работы у нас много. Вы видите, что у нас есть тревожные и сложные моменты, над которыми нам всем вместе надо трудиться. А я — ваш первый помощник в этой деятельности.— подчеркнул Рустэм Хамитов.
Автор: Надежда ТЮНЁВА
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