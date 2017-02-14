В Белебеевском районе воздух портили оксиды железа

«Белмашзавод» и управляющая компания «ЖилКомСервис» не имели разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Между тем при производстве и обработке металлопродукции допускали выбросы в атмосферный воздух оксида железа, диметилбензола и иных неорганических соединений.

За нарушение правил охраны атмосферного воздуха предприятия и их руководители привлечены к административной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в городской суд с исками о "понуждении предприятий устранить нарушения природоохранного законодательства".





Организации приступили к оформлению проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сообщил "РБ" старший помощник Белебеевского межрайонного прокурора Азиф Салихов.