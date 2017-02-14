В Нугуше прошёл «Урал-батыр байрамы»

В селе Нугуш Мелеузовского района состоялся праздник башкирского эпоса, который проводится в республике по инициативе Общества башкирских женщин.

Как сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир, в основной части мероприятия по традиции выступили чтецы эпоса «Урал-батыр». На этот раз свое искусство исполнения текста продемонстрировали более 35 человек.

Также в программу праздника вошли театрализованные представления из эпоса «Урал-батыр», обрядовые молитвословия в честь башкирских батыров, показательные выступления в национальной борьбе куреш на снегу, народные игры, коллективное праздничное угощение «Аш».

Ранее праздник «Урал-батыр байрамы» проходил в Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Кармаскалинском, Янаульском районах республики.