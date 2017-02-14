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15.02.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" выиграл у казанского "Ак Барса" - 3:1
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 3:1 (3:1; 0:0; 0;0). Шайбы забросили И. Григоренко (3-я мин.), А. Нестеров (13), А. Логинов (14) - у хозяев; А. Охтамаа (14) - у гостей.
Очень стремительное развитие событий в первом периоде предполагало непредсказуемую развязку поединка, который во многом определял турнирную судьбу юлаевцев. У наших земляков не было альтернативы: только победа позволяла продолжить борьбу за главный трофей - кубок Гагарина.
Добившись преимущества на первых минутах, хозяева в дальнейшем действовали прагматично и предельно рационально. Казанцы попытались организовать решительный штурм владений голкипера Сведберга, но уфимский швед и наша оборона эти попытки пресекла решительно.
Сама по себе победа в "зеленом дерби" очень важна не только с точки зрения престижа. "Салават Юлаев", потерпевший затяжную череду поражений, вернул шансы бороться за кубок имени первого космонавта.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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