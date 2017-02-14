В Уфе на женщину напал леопард

Пожилая уфимка попала в реанимацию после нападения на нее дикого зверя, сообщают интернет-источники.

Несчастный случай произошел вчера вечером. Женщина получила скальпированную рану головы, пострадало и плечо. По ее словам, леопарда содержали в садах в районе Каменной переправы ее родственники. Зверя им подарили еще котенком, и он никогда не проявлял агрессии. Возможно, леопард хотел поиграть с пострадавшей, но дело окончилось печально.





Женщина находится в 22-й больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.