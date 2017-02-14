В Башкирии перед судом предстанут 13 участников наркогруппировки

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего организатора преступной группы и 12 его сообщников из Башкирии и Оренбургской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере», «незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах» и «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений».

Злоумышленники сбывали «скорость» через тайники, адреса которых сообщали покупателям после перечисления денег через электронные платежные системы. Суммарный оборот за полгода по различным счетам составил более 13 миллионов рублей.

Полицейские пресекли незаконную деятельность в 2015 году. Девять участников были задержаны в Мелеузе и Уфе, четверо – в Казани и Оренбурге. При личном досмотре и проверке по месту жительства в общей сложности изъято свыше 3,4 килограмма наркотиков, шесть электронных весов и фольга для упаковки доз. У неработающего организатора группировки и его помощника изъяты премиальные внедорожники «BMW X6» и «Audi Q7», а также 250 тысяч рублей, на которые наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.

Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.