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15.02.17 | 00:15 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии пойман серийный квартирный вор
Задержанный специализировался на квартирных кражах, которые совершал, переезжая из района в район Башкирии. В настоящее время сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного как минимум к трем аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из трех районных отделов МВД задержали подозреваемого в серии квартирных краж.
А для начала к полицейским Дуванского района с заявлением о краже обратился 28-летний житель села Месягутово. Мужчина рассказал, что вернулся днем домой и увидел, что навесной замок сломан. В этот момент из дома неожиданно выбежал мужчина и скрылся. А хозяин дома обнаружил, что у него похищены ювелирные изделия на сумму 40 тысяч рублей.
Над задержанием преступника работали сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ и их коллеги из Мечетлинского, Белокатайского и Дуванского районов. Они установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний ранее судимый за кражи уфимец. Его задержали на трассе возле одного из кафе в Мечетлинском районе в тот момент, когда он пытался уехать на такси в Екатеринбург. При нем полицейские обнаружили похищенные золотые украшения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Задержанный находится под стражей, а полицейские устанавливают его причастность к совершению подобных краж, произошедших на территории республики.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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