В Башкирии пойман серийный квартирный вор

Задержанный специализировался на квартирных кражах, которые совершал, переезжая из района в район Башкирии. В настоящее время сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного как минимум к трем аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из трех районных отделов МВД задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

А для начала к полицейским Дуванского района с заявлением о краже обратился 28-летний житель села Месягутово. Мужчина рассказал, что вернулся днем домой и увидел, что навесной замок сломан. В этот момент из дома неожиданно выбежал мужчина и скрылся. А хозяин дома обнаружил, что у него похищены ювелирные изделия на сумму 40 тысяч рублей.

Над задержанием преступника работали сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ и их коллеги из Мечетлинского, Белокатайского и Дуванского районов. Они установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний ранее судимый за кражи уфимец. Его задержали на трассе возле одного из кафе в Мечетлинском районе в тот момент, когда он пытался уехать на такси в Екатеринбург. При нем полицейские обнаружили похищенные золотые украшения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Задержанный находится под стражей, а полицейские устанавливают его причастность к совершению подобных краж, произошедших на территории республики.