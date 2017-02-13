В Стерлитамаке у нетрезвого водителя права сперва отобрали, а потом вернули

Выяснилось, что за сесть руль после возлияний его вынудила крайняя необходимость.

Летом он в компании друзей отдыхал на берегу озера, и его супругу укусила оса. У женщины стала отекать правая сторона лица, дыхание затруднилось, пульс еле прощупывался, она стала терять сознание. Муж вызвал скорую, но опасаясь, что поиски пострадавшей займут слишком много времени, медики попросили его самого выехать к ним навстречу на главную дорогу. Мужчина вынужден был сесть за руль, хотя, как и другие участники пикника, тоже был нетрезв.

По дороге его остановили сотрудники полиции, а пока он рассказывал им о сложившейся ситуации, подъехала скорая и увезла больную жену.

За вождение в нетрезвом виде на мужчину составили протокол, а мировой судья приговорил к штрафу с лишением прав.

Городской суд признал, что за рулем мужчина находился в нетрезвом виде, но вместе с тем признал также и то, что это было вызвано крайней необходимостью. Поэтому решение о привлечении к административной ответственности отменил, производство по нему прекратили, сообщает стерлитамакский горсуд.