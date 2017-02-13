"Resbash"-В Уфе на пожаре в частном доме погиб человек
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14.02.17 17:13
В Уфе на пожаре в частном доме погиб человек
14.02.17 15:57
В Туймазах обокрали женщину во время приступа эпилепсии
14.02.17 15:51
В Кумертау «Кристалл» погасил долг по зарплате
14.02.17 14:45
Константин Толкачёв занял вторую строку в медиарейтинге руководителей законодательных органов
14.02.17 14:36
В Башкирии за прошлый год в ДТП на железнодорожных переездах погибли два человека
14.02.17 14:35
В Уфимском районе мужчина едва не убил соседа из ревности
14.02.17 14:20
В Уфе население за год увеличилось на 0,4 процента
14.02.17 14:12
Житель Башкирии получил пожизненный срок за жестокое убийство двух женщин
14.02.17 14:12
В Уфе из-за угрозы обрушения частично снесут ТСК «Кувыкинский»
14.02.17 14:02
В Уфе подана вода в большинство домов на Уфимском шоссе, пострадавших от аварии
14.02.17 12:52
В Кушнаренковском районе будут судить главу сельсовета
14.02.17 11:36
Житель Стерлитамака предстанет перед судом за гибель двух несовершеннолетних дочерей
14.02.17 11:16
Уфимский бизнесмен пытался подкупить сотрудника «Башнефть-Добычи»
14.02.17 10:50
В Башкирии погиб водитель снегохода
14.02.17 10:50
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
14.02.17 10:40
В Уфе бездомным помогут едой и одеждой
14.02.17 10:34
В Уфе проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
14.02.17 10:32
В России отзывают более полутора тысяч «Ягуаров»
14.02.17 10:20
В Башкирии проиндексировали пособия семьям с детьми
14.02.17 10:18
В Башкирии прокуратура добилась выплаты работникам более полумиллиарда рублей задержанной зарплаты
14.02.17 10:15
Уфимец перечислил 54 тысячи рублей за несуществующий гаджет
14.02.17 10:05
В Уфе водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
13.02.17 21:42
В Башкирии в результате наезда на встречке погибла пассажирка «невиновной» машины
13.02.17 17:32
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
13.02.17 16:57
Жительница Дюртюлинского района подозревается в убийстве пожилой женщины
13.02.17 14:52
Появится ли в Уфе улица Жириновского?
13.02.17 14:31
В Башкирии задержали браконьеров с косулей в «Фокусе»
13.02.17 14:29
В Благовещенском районе депутата сельсовета осудили за денежные махинации
13.02.17 13:39
Уфимские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
13.02.17 13:15
Республика начала готовиться к паводку
13.02.17 13:13
В Башкирии компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа пристава
13.02.17 13:13
Режиссёр киностудии «Башкортостан» стал победителем на фестивале башкирского видео «Осҡон»
13.02.17 13:01
В Стерлитамаке мать убила сына, предварительно выпив с ним
13.02.17 12:46
Аургазинские чиновники обязывали аграриев платить проценты с субсидий
13.02.17 11:12
В Башкирии водитель «десятки» пострадал из-за пьяного водителя «Приоры»
13.02.17 10:21
В Уфимском районе будут выпускать глютен
13.02.17 10:09
В Башкирии за неуплату штрафов директора фирмы отправили на обязательные работы
13.02.17 10:09
В Уфе стартовала профилактическая операция «Должник»
13.02.17 10:08
В Башкирии уничтожили польские груши и узбекские сухофрукты
12.02.17 22:52
В Уфе «85 шагов к Рами Гарипову» сделали поэты и писатели
12.02.17 20:58
В Башкирию придёт потепление
12.02.17 17:12
Целую «партию» белорецких алкоголиков и наркоманов прокуратура лишила водительских прав
12.02.17 16:51
В Октябрьском мать оставила своих детей без жилья
12.02.17 16:22
В Башкирии на трассе перевернулась машина "Скорой помощи". Есть пострадавшие
12.02.17 12:40
Двое жителей Саратовской области осуждены за ограбление, совершённое в Башкирии
11.02.17 21:05
В Башкирии создана межведомственная рабочая группа по вопросам демографии
11.02.17 20:44
Башкирия будет выплачивать родителям 300 тысяч рублей за рождение первого ребёнка
11.02.17 20:26
Рустэм Хамитов: Демографические показатели мы провалили
11.02.17 17:01
В Башкирии убит таксист
11.02.17 14:30
Жителю Башкирии дали срок за распространение порнографии
11.02.17 14:24
В Уфе директору автосалона дали четыре года колонии за мошенничество
11.02.17 13:55
В Башкирии спасатели оказали помощь туристам, попавшим в холодный «плен»
11.02.17 13:22
В Сипайлово задержан серийный грабитель
11.02.17 13:16
В Уфе водитель «Круза» столкнулся с «Субару» и «Фольксвагеном»
11.02.17 13:11
В Уфе на улице Губайдуллина прорвало трубопровод
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