В Уфе на пожаре в частном доме погиб человек

Жизнь человека унес пожар на улице Средней Республиканской в Уфе, сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщение о возгорании в частном бревенчатом доме поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вчера в 15.19, уточнили в ГУ МЧС по РБ. В тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава. В 17.07 пожар был ликвидирован.





В огне погиб один человек. Значительно поврежден дом и надворные постройки. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.