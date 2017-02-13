В Туймазах обокрали женщину во время приступа эпилепсии

На станции Туймазы сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчин, подозреваемых в совершении кражи двух сотовых телефонов и кошелька.

В здании железнодорожного вокзала стало плохо женщине. Воспользовавшись этим, двое мужчин похитили из ее сумки два сотовых телефона и кошелек с наличностью. Сотрудники линейной полиции выявили и задержали злоумышленников, которые после допроса дали признательные показания.

Как сообщает представитель Уфимского линейного управления МВД России на транспорте Валерий Гулин, по данному факту возбуждено уголовное дело.