В Кумертау «Кристалл» погасил долг по зарплате

Сделать это обязала местная прокуратура, выявившая нарушение в ходе проверки.

С декабря прошлого года МУП задолжало 29 работникам зарплату в размере 183 тысячи рублей. Чтобы защитить права сотрудников, прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление с требованием погасить задолженность.

На данный момент долги полностью погашены, сообщает прокуратура Кумертау. В госинспекцию труда республики направлено административное дело по статье «нарушение трудового законодательства».