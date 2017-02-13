В Уфе население за год увеличилось на 0,4 процента

Численность населения Уфы на 1 января составила 1 млн 125 тыс. 612 человек, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Это на 0,4 процента больше по сравнению с началом 2016 года. В Уфе сегодня проживает почти 28 процентов населения республики и 44 процента горожан.

В минувшем году в городе родилось 18 тыс. 165 детей. Увеличивается и численность детей школьного возраста: в этом году число первоклассников возрастет почти на тысячу человек.





Добавим, что кроме Уфы прирост населения также наблюдается в Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке.