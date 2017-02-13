В Башкирии за прошлый год в ДТП на железнодорожных переездах погибли два человека

Трое получили серьезные травмы, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В общей сложности за 2016 год зарегистрировано четыре аварии с железнодорожным транспортом. В 2015 году их было две с двумя пострадавшими, в 2014 – четыре, в которых погибли и пострадали по четыре человека.

Основной причиной происшествий становится недисциплинированность водителей авто. За прошлый год в целом пресечено порядка пяти тысяч нарушений ПДД, половина из которых связана с лишением прав. Сегодня в республике проходят профилактические мероприятия «Железнодорожный переезд».