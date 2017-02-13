В Уфимском районе мужчина едва не убил соседа из ревности

Потерпевшему вовремя помогла "скорая".

В ночь на 12 февраля 44-летний мужчина не дождался своей супруги дома и, предполагая, что она у соседа, направился к нему. Там он застал их вдвоем и в порыве ревности несколько раз ударил ножом 44-летнего соседа. Супруга вызвала полицию и скорую, а ревнивец с места происшествия скрылся. Последствия ранений для потерпевшего могли бы быть гораздо более печальными, если бы ему вовремя не помогли врачи

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Вскоре подозреваемого, на иждивении которого находятся девять детей, задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Сейчас идет следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает республиканский следком.