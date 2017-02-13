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14.02.17 | 14:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии получил пожизненный срок за жестокое убийство двух женщин
Сегодня, 14 февраля прокурор республики Андрей Назаров поддержал гособвинение по уголовному делу об убийстве двух женщин и предложил назначить 57-летнему Ринату Кутлугаллямову пожизненное лишение свободы.
В марте прошлого года житель Стерлитамака пил в своей квартире вместе с сожительницей и ее подругой. Когда возникла ссора, мужчина нанес удар кухонным ножом в шею 44-летней сожительницы. Испугавшись, что ее подруга сдаст его полиции, Кутлугаллямов вспорол ей живот и также нанес ранение в шею.
Позже в квартиру пришел гражданский супруг убитой 48-летней женщины, который не мог до нее дозвониться. Убийца пригрозил ему ножом и ушел. Вечером того же дня полицейские задержали его около подъезда.
Судмедэкспертиза подтвердила вменяемость убийцы. Ранее он уже был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть. Подсудимый неоднократно менял свои показания. В последнем слове он частично признал вину, пояснив, что его сожительницу убила ее подруга, а ту убил он, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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