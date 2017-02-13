В Уфе подана вода в большинство домов на Уфимском шоссе, пострадавших от аварии

14.02.17 Сегодня - День святого Валентина

14.02.17 Сегодня - День компьютерщика

14.02.17 В Башкирии за выходные дни задержано 269 пьяных водителей

14.02.17 В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна

14.02.17 В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

14.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России