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14.02.17 | 12:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Кушнаренковском районе будут судить главу сельсовета
Его обвиняют в мошенничестве с землей.
В феврале 2007 года глава Старотукмаклинского сельсовета приказал подчиненной изготовить подложную выписку из похозяйственной книги о том, что его жене принадлежат более 20 соток земли в д. Новые Тукмаклы. С помощью фиктивного документа женщина оформила участок в собственность.
Аналогичным образом глава сельсовета в 2008 году передал жене и троим жителям Уфы еще свыше 120 соток земли. Общая сумма причиненного муниципалитету ущерба превысила 900 тыс рублей.
Кроме того, 61-летний глава обвиняется в незаконной вырубке для своих нужд более семи кубометров деревьев. Ущерб превысил 30 тыс рублей.
Обвиняемый полностью признал вину, для возмещения ущерба на его "Mitsubishi Pajero" стоимостью свыше 850 тыс рублей наложили арест.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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