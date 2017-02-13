Житель Стерлитамака предстанет перед судом за гибель двух несовершеннолетних дочерей

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Днем в декабре прошлого года он пьяным уснул с непотушенной сигаретой. В комнате началось возгорание – проснувшись, мужчина выбежал на балкон седьмого этажа и спустился по пожарной лестнице.

В это время в соседней комнате находились две его дочери 6- и 11 лет. Увидев пожар, они стали звонить матери. Несовершеннолетние не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли, отравившись угарным газом.

Обвиняемый полностью признал вину. Ранее он неоднократно был судим и отбывал срок в колонии за изнасилование. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.