Уфимский бизнесмен пытался подкупить сотрудника «Башнефть-Добычи»

За это он пойдет под суд.

ООО «Башнефть-Добыча» организовало торги по продаже использованного кабеля стоимостью 14,5 млн рублей. Директор фирмы «Техномет» подал заявку на участие и попросил руководителя сектора организации продаж о личной встрече. Она произошла в одном из уфимских кафе, в ходе беседы 30-летний бизнесмен предложил сотруднику «Башнефть-Добычи» 200 тысяч рублей за победу в конкурсе.

Сотрудник нефтедобывающего предприятия сообщил об этом в полицию. После передачи денег бизнесмена сразу же задержали.

Вину обвиняемый не признал, дело передадут в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.