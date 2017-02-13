В Уфе пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет в Уфе 15 февраля, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Людям с ограниченными возможностями здоровья предложат рабочие места с учетом состояния их здоровья. Инвалиды смогут пройти диагностику, проконсультироваться об имеющихся на предприятии квотах и возможности профобучения. Все услуги оказываются бесплатно.





Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 в филиале центра занятости населения Уфы по Ленинскому району (ул. Революционная, 16).