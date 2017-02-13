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14.02.17 | 10:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии погиб водитель снегохода
ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 13 февраля, сообщает республиканская госавтоинспекция.
Вечером в Салаватском районе на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит 59-летний местный житель, лишенный водительских прав, на снегоходе «Буран-640» при выезде на главную дорогу не уступил ехавшей по ней грузовой «ГАЗели». Произошла авария, водитель снегохода скончался.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 11 автоаварий, в которых три человека погибли и 15 получили травмы. Задержаны 53 пьяных водителя.
Автор: Марат САТТАРОВ
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