В Башкирии погиб водитель снегохода

ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 13 февраля, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Вечером в Салаватском районе на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит 59-летний местный житель, лишенный водительских прав, на снегоходе «Буран-640» при выезде на главную дорогу не уступил ехавшей по ней грузовой «ГАЗели». Произошла авария, водитель снегохода скончался.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 11 автоаварий, в которых три человека погибли и 15 получили травмы. Задержаны 53 пьяных водителя.