В Уфе бездомным помогут едой и одеждой

Акция «Право на жизнь» состоится в Уфе 15 февраля, сообщает пресс-служба минтруда.

Помощь будет оказана людям без определенного места жительства. Их ждут с 13.00 до 14.00 на улице Тухвата Янаби, 24 (напротив магазина «Полушка»).

Бездомным раздадут продуктовые наборы, одежду, обувь, окажут первую доврачебную помощь.

Уфимцы, желающие помочь нуждающимся, могут принести на место проведения акции бывшую в употреблении одежду и обувь. Их предложения также выслушают в республиканском центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства (телефон 286-55-81, электронная почта ospbomg@mail.ru).