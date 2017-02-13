В Башкирии проиндексировали пособия семьям с детьми

Пособия семьям с детьми с 1 февраля проиндексированы на 5,4 процента, сообщает пресс-служба минтруда.

Единовременное пособие при рождении ребенка с учетом уральского коэффициента составляет 18 тыс. 802,88 рубля. Для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырос до 3 тыс. 525,54 рубля за первого ребенка и 7 тыс. 51,08 руб. за второго и последующего ребенка (6 тыс. 689,83 рубля).

Единовременное пособие будущим мамам, вставшим на учет в женских консультациях на ранних сроках беременности, с 1 февраля составляет 705,11 рубля. Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, повысился до 29 тыс. 776, 31 рубля, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего - до 12 тыс. 761,28 рублей.