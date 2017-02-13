В России отзывают более полутора тысяч «Ягуаров»

Росстандарт сообщает об объявленном ООО «Ягуар Ленд Ровер» добровольном отзыве 1652 автомобилей Jaguar (XF), реализованных с мая 2013 по июнь 2016 года.

На моделях с двигателем GTDi объемом 2,0 л возможен недостаточный зазор между топливопроводом и панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что в может привести к износу компонентов.

Владельцев конкретных моделей оповестят уполномоченные дилеры. Кроме того, владельцы могут самостоятельно сверить данные по VIN-коду в списке, указанном на сайте Росстандарта. В ближайшем дилерском центре будут бесплатно осуществлены необходимые работы по устранению недочета.