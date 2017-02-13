В Уфе проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В столице Башкирии проходит чемпионат рабочих профессий Ворлдскиллс Россия, сообщила пресс-служба министерства образования.

Соревнования начинающих профессионалов пройдут в 23 компетенциях: от программных решений для бизнеса до штукатурных работ. К слову, большинство номинаций чемпионата совпадают с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных, профессий, требующих среднего профессионального образования.



Основной площадкой чемпионата стал Уфимский нефтяной технический университет и ряд ссузов столицы. В соревнованиях принимают участие около сотни лучших студентов из более чем 60 профессиональных образовательных организаций.



Одновременно в Уфе проходят соревнования в программе JuniorSkills. Это соревнования профессионального мастерства для школьников 10-17 лет по методике WorldSkills. В Башкортостане подобные состязания проводятся впервые. Участие в проекте принимают 150 школьников.



К слову, чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. Движение на сегодняшний день поддерживают в 75 государствах. Победители регионального этапа примут участие в соревнованиях на федеральном уровне.