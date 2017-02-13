"Resbash"-В Башкирии в результате наезда на встречке погибла пассажирка "невиновной" машины

13.02.17 Сегодня - Всемирный день радио

13.02.17 В Башкирии за выходные дни задержано 269 пьяных водителей

13.02.17 В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна

13.02.17 В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

13.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

13.02.17 Башкирский певец Элвин Грей попал в ДТП на трассе

13.02.17 В Башкирии пассажиры убили таксиста и угнали его машину

13.02.17 Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных