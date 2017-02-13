"Resbash"-В Башкирии в результате наезда на встречке погибла пассажирка "невиновной" машины
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13.02.17 17:32
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
13.02.17 16:57
Жительница Дюртюлинского района подозревается в убийстве пожилой женщины
13.02.17 14:52
Появится ли в Уфе улица Жириновского?
13.02.17 14:31
В Башкирии задержали браконьеров с косулей в «Фокусе»
13.02.17 14:29
В Благовещенском районе депутата сельсовета осудили за денежные махинации
13.02.17 13:39
Уфимские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
13.02.17 13:15
Республика начала готовиться к паводку
13.02.17 13:13
В Башкирии компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа пристава
13.02.17 13:13
Режиссёр киностудии «Башкортостан» стал победителем на фестивале башкирского видео «Осҡон»
13.02.17 13:01
В Стерлитамаке мать убила сына, предварительно выпив с ним
13.02.17 12:46
Аургазинские чиновники обязывали аграриев платить проценты с субсидий
13.02.17 11:12
В Башкирии водитель «десятки» пострадал из-за пьяного водителя «Приоры»
13.02.17 10:21
В Уфимском районе будут выпускать глютен
13.02.17 10:09
В Башкирии за неуплату штрафов директора фирмы отправили на обязательные работы
13.02.17 10:09
В Уфе стартовала профилактическая операция «Должник»
13.02.17 10:08
В Башкирии уничтожили польские груши и узбекские сухофрукты
12.02.17 22:52
В Уфе «85 шагов к Рами Гарипову» сделали поэты и писатели
12.02.17 20:58
В Башкирию придёт потепление
12.02.17 17:12
Целую «партию» белорецких алкоголиков и наркоманов прокуратура лишила водительских прав
12.02.17 16:51
В Октябрьском мать оставила своих детей без жилья
12.02.17 16:22
В Башкирии на трассе перевернулась машина "Скорой помощи". Есть пострадавшие
12.02.17 12:40
Двое жителей Саратовской области осуждены за ограбление, совершённое в Башкирии
11.02.17 21:05
В Башкирии создана межведомственная рабочая группа по вопросам демографии
11.02.17 20:44
Башкирия будет выплачивать родителям 300 тысяч рублей за рождение первого ребёнка
11.02.17 20:26
Рустэм Хамитов: Демографические показатели мы провалили
11.02.17 17:01
В Башкирии убит таксист
11.02.17 14:30
Жителю Башкирии дали срок за распространение порнографии
11.02.17 14:24
В Уфе директору автосалона дали четыре года колонии за мошенничество
11.02.17 13:55
В Башкирии спасатели оказали помощь туристам, попавшим в холодный «плен»
11.02.17 13:22
В Сипайлово задержан серийный грабитель
11.02.17 13:16
В Уфе водитель «Круза» столкнулся с «Субару» и «Фольксвагеном»
11.02.17 13:11
В Уфе на улице Губайдуллина прорвало трубопровод
11.02.17 12:27
В Башкирии разыскивается женщина, незаконно вывезшая дочь из Ростовской области
11.02.17 12:19
Житель Нефтекамска лишился 13 тысяч рублей на выдуманной истории о кредите
11.02.17 12:04
В Бижбулякском районе старший брат спас из огня своих братьев и сестер
11.02.17 00:32
И сотрудники ГИБДД нарушают правила
11.02.17 00:14
Юные уфимцы примут участие во всероссийском этапе «Золотой шайбы»
11.02.17 00:05
В Уфе должник заплатил штраф только после того, как арестовали его машину
10.02.17 15:42
Башкирия - вторая в ПФО по объёму производства молока
10.02.17 15:12
В Уфе задержали вора, кравшего велосипеды
10.02.17 15:05
В Уфе детей научат делать скворечники
10.02.17 14:53
Двухмиллионный «выигрыш» обернулся убытком
10.02.17 14:51
В Башкирии растёт число аварий, произошедших по вине водителей автобусов
10.02.17 14:45
В Белорецке подозреваемые в краже задержаны до обращения владельца в полицию
10.02.17 14:35
Уклониста из Кумертау оштрафовали на 50 тысяч рублей
10.02.17 14:31
Уфимка осуждена на пять с половиной лет за сбыт наркотиков
10.02.17 14:23
В Башкирии назвали лучшие организации по ведению воинского учета
10.02.17 14:15
За обман подруг жительнице Октябрьского грозит до пяти лет лишения свободы
10.02.17 14:13
Монтажник из Уфы отсудил компенсацию за травмы у сургутского предприятия
10.02.17 14:13
В Уфе открылась объединённая выставка фотокорреспондента Раифа Бадыкова и молодых художников
10.02.17 13:21
В Палдиски будет установлен обновлённый памятник Салавату Юлаеву
10.02.17 12:54
В Башкирии фирму оштрафовали на 200 тысяч за продажу пищевых ароматизаторов
10.02.17 12:48
В Уфе в массовом ДТП пострадали три человека
10.02.17 12:43
В Башкирии разыскивается убийца пожилой пары
10.02.17 12:06
В Хайбуллинском районе прошли учения по развертыванию мобильных пунктов обогрева
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