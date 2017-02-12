В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега

На водителя погрузчика завели уголовное дело.

Днем девятого февраля 11-летний мальчик выкапывал тоннели в сугробах, когда он находился в одном из ходов его завалило снегом. Приехавшие врачи констатировали смерть.

По версии следствия в это время возле одного из домов шла уборка снега, водитель погрузчика сваливал его из ковша на обочину дороги. В результате образовалась насыпь, которая закрыла водителю обзор.

Следствие полагает, что водитель не убедился в отсутствии людей в зоне работ и вывалил из ковша снег на мальчика. Смерть наступила на месте происшествия от асфиксии.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, на 31-летнего водителя завели уголовное дело, сообщает республиканский следком.