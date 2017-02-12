Жительница Дюртюлинского района подозревается в убийстве пожилой женщины

Давать показания она отказывается, но следствие предполагает, что преступление совершено из корыстных побуждений.

Днем девятого февраля тело погибшей обнаружили соседи. Правоохранители быстро установили подозреваемую, ею оказалась 66-летняя односельчанка. По версии следствия, она пришла к 88-летней пенсионерке и нанесла ей несколько ударов в голову садовым секатором, смерть наступила сразу.

Задержанная отказывается давать показания, но предположительно, преступление было совершено из корыстных побуждений. Из дома погибшей пропали все деньги, к тому же раньше между односельчанками имел место некий денежный спор, сообщили «РБ» в следственном комитете республики.

Сейчас устанавливают все обстоятельства, преступления. Подозреваемая задержана, готовится ходатайство об избрания ей меры пресечения в виде содержания под стражей.