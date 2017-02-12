Появится ли в Уфе улица Жириновского?

Назвать именем председателя ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц Уфы предложил лидер регионального отделения ЛДПР, депутат горсовета Уфы Вячеслав Рябов.

Так он откликнулся на призыв столичной администрации принять участие в присвоении названий новым улицам, расположенным в поселке Цветы Башкирии, в районе улицы Новомостовая и проспекта Салавата Юлаева.

Как сообщили в отделении партии, В. Рябов уже подготовил соответствующее письмо в администрацию города.