В Благовещенском районе депутата сельсовета осудили за денежные махинации

Женщина получала зарплаты за "мертвые души".

В сентябре 2011 года директор Новонадеждинской средней школы и одновременно депутат сельсовета фиктивно приняла на работу документоведом свою дочь. Фактически та не работала, но в течение года мать получала за нее зарплату, а деньги тратила на собственные нужды. В общей сложности ущерб составил более 96 тыс рублей.

Кроме того, в декабре 2015 года директриса назначила учителям премию, подделав протокол и подписи членов профкомитета. А после перечисления денег потребовала вернуть часть суммы, якобы для оплаты штрафов, назначенных ей за допущенные в школе нарушения противопожарных правил. Впоследствии она получила от подчиненных 70 тыс рублей.

Сейчас 45-летняя женщина работает учителем начальных классов, свою вину она полностью признала. Суд приговорил ее к штрафу в 150 тыс рублей, сообщает республиканская прокуратура.