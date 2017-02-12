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13.02.17 | 13:39 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
В полицию обратилась 34-летняя горожанка, сообщив, что у нее украли банковскую карту и сняли с нее все деньги.
Выяснилось, что накануне она организовала у себя застолье , пригласив на него мужчину, с которым познакомилась незадолго до этого. Когда все уже было выпито, хозяйка с гостем пошли за добавкой, деньги на его покупку женщина снимала с карты в присутствии нового знакомого. Дома застолье продолжилось, а когда хозяйка, изрядно выпив, уснула, злоумышленник похитил кредитку и ушел. Утром на мобильный женщины начали приходить сообщения, что с ее счета сняты все деньги — 16 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 38-летний безработный уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который приехал в столицу на заработки. Как пояснил мужчина, снять деньги с карты было проще простого: он просто запомнил пин-код
Сейчас на задержанного завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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