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13.02.17 | 13:15 НОВОСТИ | Архив новостей
Республика начала готовиться к паводку
Премьер-министр Рустэм Марданов подписал распоряжение об организации противопаводковых мероприятий.
В феврале во всех городах и районах пройдут командно-штабные тренировки. Отработают вопросы оповещения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организуют гамма-съемку снежного покрова бассейнов Белой и Урала.
Предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове составят к середине марта. По мере необходимости подготовят передвижные бригады взрывников для ликвидации ледовых заторов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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