Режиссёр киностудии «Башкортостан» стал победителем на фестивале башкирского видео «Осҡон»

В самой престижной номинации «Короткометражный фильм» лучшей признана игровая лента киностудии «Башкортостан» «Дикарь», снятая молодым режиссёром Фарзаной Утарбаевой, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Это уже второй фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» («Искра»), состоявшийся в Челябинске. На форум было подано более 60 заявок из Челябинской области, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, и других регионов РФ. Работы оценивались по пяти номинациям: «Короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Короткометражный документальный фильм», «Анимационный фильм», «Микрокино».

Кроме конкурсной части — что особенно ценно — в рамках фестиваля прошли мастер-классы по сценарному, актерскому, операторскому, режиссерскому искусству, а также состоялся питчинг сценариев на башкирском языке.

Для финалистов были предусмотрены не только денежные вознаграждения, но и поддержка от партнеров: бесплатный прокат профессионального кинооборудования, финансирование съемок, обучение в сценарной мастерской, консультирование и помощь редактора в доработке сценария, обучение в киношколе.