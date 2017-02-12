В Башкирии компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа пристава

Кармаскалинский межрайонный суд признал законным решение мирового судьи о наложении крупного штрафа на строительное управление № 9 ПСК-6.

Фирме грозил крупный штраф за то, что она своевременно не уведомила службу судебных приставов об увольнении сотрудника-алиментщика. Чтобы избежать административной ответственности, директор компании предложил приставу взятку. Сотрудник службы сообщил о случившемся в прокуратуру и полицию.

За коррупционное правонарушение мировой судья оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей. Предприятие обжаловало решение, однако Кармаскалинский межрайонный суд оставил его в силе, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.