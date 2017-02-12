В Стерлитамаке мать убила сына, предварительно выпив с ним

Подозреваемая задержана. В отношении 49-летней жительницы Стерлитамака возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следкома республики.

По версии следствия, субботним вечером 11 февраля мать, выпив со своим 24-летним сыном, повздорила с ним, как она потом призналась, "по незначительному поводу". Что не помешало ей взять нож и нанести не менее восьми ударов по телу сына. Парень скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в следкоме.