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13.02.17 | 12:46 НОВОСТИ | Архив новостей
Аургазинские чиновники обязывали аграриев платить проценты с субсидий
Проверка в учреждении «Аургазинский информационно-консультационный центр», выявила незаконные поборы при выделении сельскохозяйственных субсидий, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Местные чиновники в 2016 году понуждали сельхозпроизводителей оформлять документы на получение средств господдержки в муниципальном бюджетном учреждении. Причем заявители должны были платить за услуги организации 0,7 процентов от получаемой суммы. Это, по мнению прокуратуры, создавало коррупционные предпосылки.
После внесения главе муниципалитета представления от прокуратуры, незаконная практика была пресечена. Кстати, спустя несколько месяцев райсовет попытался вернуть систему поборов путем принятия соответствующего решения. Прокуратура добилась исключения незаконных положений из документа.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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