В Башкирии водитель «десятки» пострадал из-за пьяного водителя «Приоры»

Авария меду двумя «Ладами» произошла 12 февраля в Абзелиловском районе.

На автодороге Серменево – Амангильдино – Баймак 41-летний мужчина за рулем «Приоры» не справился с управлением и столкнулся на встречке с «ВАЗом» десятой модели. За рулем второй легковушки сидел 24-летний житель Баймакского района – он получил травмы. Как выяснилось, виновник ДТП был пьян.

За прошедший день в регионе сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, задержаны 111 пьяных водителей, разыскано два угнанных авто, сообщает республиканская госавтоинспекция.