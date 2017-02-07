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В Уфе «85 шагов к Рами Гарипову» сделали поэты и писатели

Сегодня исполнилось бы 85-лет со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. И сегодня же в столице республики прошла акция «85 шагов к Рами Гарипову». Поэты и писатели, земляки, студенты прошли от здания Союза писателей республики по улицам Уфы к месту захоронения поэта на мусульманском кладбище.

У надгробия поэта почитатели его таланта читали его стихи, все вместе прочли знаменитое стихотворение «Тыуған тел»— «Родной язык» и возложили цветы. А накануне в Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди состоялся вечер памяти Рами Гарипова. В мероприятии приняли участие известные башкирские поэты, писатели, эстрадные исполнители. На выставке Национального литературного музея Республики Башкортостан «Заман ярып үтте йөрәкте» были представлены фотографии, записные книжки, письма, книги с автографами поэта, портрет Рами Гарипова работы художника Р. Абдуллина из фондов музея, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Автор: Надежда РОМАНОВА

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