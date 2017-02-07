В Башкирию придёт потепление

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на наступающую неделю с 13 по 19 февраля: синоптики сообщают, что в республике потеплеет.

Уже завтра, 13 февраля, столбик термометра поднимется до минус до 11 градусов.

Во вторник - такая же температура плюс небольшой снег. Снежок будет сопровождать потепление и в последующие дни. Не будет скачков и в температуре: днем минус 9 - 10 градуов, ночью до минус 14 - 17 градусов.

Еще больше потеплеет в выходные: в субботу, 18 февраля, днем до минус 8 градусов, в воскресенье, 19 февраля, – до минус 6 градусов ниже нуля.