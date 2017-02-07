Целую «партию» белорецких алкоголиков и наркоманов прокуратура лишила водительских прав

Белорецкая межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

На глаза белорецким прокурорам попался 40-летний житель Белорецкого района, имеющий не только водительское удостоверение на право управления автомобилем, но и запись в медицинской карточке о том, что принят на учет в Белорецкий психоневрологический диспансер с диагнозом «хронический алкоголизм». Диагноз этот, как сказано в законе, «препятствует безопасному управлению транспортными средствами».

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительских прав белоречанина. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Как были удовлетворены еще 20 аналогичных исковых заявлений прокурора. В настоящее время все судебные решения вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.