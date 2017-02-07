В Октябрьском мать оставила своих детей без жилья

Вернуть его пытается прокуратура города. В судебном порядке надзорное ведомство защитило права детей на жилье, приобретенное на средства материнского капитала.

Прокуратура установила, что жительница Октябрьского на материнский капитал приобрела комнату в общежитии. В соответствии с законодательством она должна была оформить недвижимость в собственность всех членов семьи, в том числе троих детей. Однако многодетная мать проигнорировала требование закона, поскольку оно не давало возможности продать комнату без согласия органов опеки и попечительства. Через некоторое время женщина продала комнату, оставив несовершеннолетних без закрепленного за ними жилья.





Прокуратура обратилась в суд и потребовала расторжения сделки.Суд согласился с доводами прокурора города и удовлетворил их. Верховный суд республики оставил данное решение в силе. Его фактическое исполнение находится на контроле надзорного ведомства, сообщает сайт республиканской прокуратуры.