В Башкирии на трассе перевернулась машина "Скорой помощи". Есть пострадавшие

ДТП произошло вчера днем на 17-м километре автодороги Иглино-Кальтовка, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

К этому моменту известно, что 50-летний водитель, житель Иглинского района, за рулем машины скорой медицинской помощи, УАЗ-39623, не справился с управлением. Машину занесло и она опркинулась на проезжей части.

В результате аварии водитель и 47-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы различной степени тяжести одиннадцать человек, уточнили в пресс-службе.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более четырех тысяч нарушений ПДД, 75 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.